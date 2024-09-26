В Подмосковье начато производство кварцевого стекла для микроэлектроники.

Компания «Технологии кварцевых кристаллов» (ТКК), один из ведущих производителей изделий из кварцевого стекла в России и странах СНГ, запустила производство кварцевого стекла для микроэлектроники на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.

Это предприятие, расположенное в городском округе Солнечногорск, считается одной из самых современных и технологически продвинутых площадок в странах БРИКС.

Общий объем инвестиций в проект составил около 340 миллионов рублей.

Артем Петрухин, представитель холдинга «Строительный альянс» (ХСА), отметил, что для нового производства компания ТКК выбрала готовое помещение формата light industrial площадью 2,1 тыс. кв. м, расположенное в промышленном коворкинге «Industrial City».

Помимо производственной площадки, на территории нового предприятия откроются центр подготовки квалифицированных специалистов и R&D-центр для разработки новых стеклянных сплавов, что позволит применить комплексный подход в разработке и производстве продукции. Это также обеспечит создание около 50 новых рабочих мест для жителей Солнечногорска.

Компания ТКК ведет свою деятельность с 2008 года на базе бывшего стекольного завода в Химках. Как отметил генеральный директор ТКК Никита Ильин, открытие нового завода в «Есипово» позволит увеличить производственные мощности и объединить все подразделения компании в одном месте.

Продукция предприятия будет востребована в микроэлектронике, оптическом оборудовании и приборостроении, что станет важным шагом к обеспечению технологической независимости российских производителей микроэлектроники. Производство первых серийных изделий, таких как оснастка для кремниевых структур, планируется начать в первом квартале 2025 года.

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