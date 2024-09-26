9 млн молоди гребешка и трепанга выпустили в естественную среду Приморья

© fish.gov.ru

Пользователями рыбоводных участков в рамках осуществления пастбищной аквакультуры в морские акватории Приморского края выпущено для выращивания 8,8 млн молоди гребешка и трепанга.

Приморское территориальное управление Росрыболовства подвело промежуточные итоги выпуска в 2024 году рыбоводными хозяйствами региона молоди объектов аквакультуры в морские акватории при осуществлении пастбищной аквакультуры.

На сегодняшний день в морскую среду обитания рыбоводными хозяйствами выпущено 7,915 млн шт. молоди приморского гребешка и 0,931 млн шт. молоди дальневосточного трепанга. Через 3 — 4 года молодь достигнет товарного размера и её можно будет изымать с морского дна для поставок на продовольственный рынок.

В Приморском крае в рамках пастбищной аквакультуры гребешок преимущественно выращивается в бухтах Воевода (о. Русский), Северной, Табунной, Бойсмана, Амурском, Славянском и Уссурийском заливах. Дальневосточный трепанг выращивают в этих же бухтах и заливах, за исключением бухт Табунной и Бойсмана.

Каждый выпуск молоди объектов аквакультуры в естественную среду обитания в рамках пастбищной аквакультуры сопровождается и актируется сотрудниками теруправления Росрыболовства.

Дальневосточный трепанг и приморский гребешок относятся к особо ценным видам акваресурсов и не разрешены к промышленной добыче в Приморском крае по причине истощения их природных запасов. Из Приморья на рынок, как внутренний, так и внешний, поступает только продукция, выращенная предприятиями морской аквакультуры.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.