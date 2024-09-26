На Южно-Венихъяртской площади Уватского проекта в Тюменской области получили первую нефть

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Южно-Венихъяртская площадь, расположенная в пределах Южно-Пихтового лицензионного участка, была открыта Правдинской геологоразведочной экспедицией 20 лет назад. Однако ее разработке препятствовала удаленность от инфраструктуры и сложность геологического строения.

«РН-Уватнефтегазом» на площади проведены сейсморазведочные работы методом 3D, пробурены поисково-разведочные скважины. Запланировано создание инфраструктуры для связи нового актива с центральным пунктом сбора нефти Протозановского месторождения. В краткосрочной перспективе на Южно-Венихъяртской площади планируется пробурить свыше 10 эксплуатационных скважин, в том числе с горизонтальным окончанием и проведением операций многостадийного гидроразрыва пласта.

Южно-Венихъяртская площадь войдет в состав Протозановского хаба. Освоение месторождений с помощью создания хабов на Уватском проекте позволяет разрабатывать из общего центра менее крупные месторождения-спутники, повышая экономическую эффективность освоения активов за счет использования действующей производственной инфраструктуры.

«РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В настоящее время в состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2.

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