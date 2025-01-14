ЛУКОЙЛ ввел в пробную эксплуатацию Северо-Ягунское месторождение в ХМАО

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ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь ввела в пробную эксплуатацию Северо-Ягунское месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщила пресс-служба компании.

В 2024 г. на месторождении пробурены 2 многозабойные эксплуатационные скважины, построены линии электропередачи и нефтесборный трубопровод, соединяющий кустовую площадку нового промысла с дожимной насосной станцией (ДНС) № 5 Южно-Ягунского месторождения, в планах на ближайшую перспективу — бурение 4 многозабойных эксплуатационных скважин.

Северо-Ягунский участок недр расположен в Сургутском районе ХМАО, в 51 км от г. Когалым.Площадь участка составляет 260,8 км2.

Лицензию на Северо-Ягунский участок недр, включающий одноименное нефтяное нефтяное месторождение, ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь получил в 2018 г. Согласно документации к аукциону, извлекаемые запасы нефти по категории C1 на 1 января 2017 г. составляли 0,518 млн т, C2 — 1,94 млн т; ресурсы по категории D0 — 1,566 млн т, D1 — 6,7 млн т, D2 — 0,3 млн т. По размеру запасов это мелкое месторождение, причем характеризуется оно сложным геологическим строением. Однако его разработка позволит эффективно использовать инфраструктуру Южно-Ягунского месторождения, освоение которого ведется с 1982 г.

После получения лицензии ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь приступил к изучению нового участка.

Был проведен комплекс геологоразведочных работ (ГРР):в зимний полевой сезон 2019-2020 гг. согласно утвержденному проекту на геологическое изучение недр проведены сейсморазведочные работы 3D в объеме 420 км2,для получения качественного сейсмического материала, позволяющего максимально охарактеризовать перспективные ловушки углеводородов, подобрана высокоплотная методика и технология работ, при которых плотность точек физических наблюдений на один квадратный километр почти в 2 раза выше, чем при обычной стандартной сейсмике,по результатам исследований в 2023 г. пробурена первая поисковая скважина, открыты 3 новых залежи в нижнемеловых и верхнеюрских отложениях,в 2024 г. на месторождении пробурены 2 поисковые скважины, в планах на ближайшую перспективу — их испытание.

Отметим, что начинать год с ввода в эксплуатацию новых месторождений для ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь стало уже традицией. В январе 2024 г. компания ввела в пробную эксплуатацию Юккун-Ёганское месторождение в Нижневартовском районе ХМАО.Месторождение также мелкое и сложное в геологическом плане, но, как и Северо-Ягунское, за счет близости к действующим промыслам (Марталлеровскому и Северо-Покачевскому месторождениям) экономически интересно.

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