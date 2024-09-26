Новые троллейбусы с автономным ходом начали поступать в Ставрополь

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Ещё один новый троллейбус с автономным ходом прибыл из Вологды в Ставрополь. Это вторая из 45 единиц техники, которую должны до конца сентября поставить в краевой центр.

Ранее в соцсетях вологодского предприятия сообщалось, что 45 низкопольных троллейбусов «Авангард» с автономным ходом до 20 км поставят в Ставрополь в сентябре.

Первый из них отправили в августе, ещё два планировали поставить следом. Кадры из сборочного цеха завод опубликовал в своих соцсетях.

Новые троллейбусы собираются запустить в Ставрополе 1 ноября по маршрутам № 6 и № 13. Часть пути машины будут проезжать без контактной сети, что позволит охватить микрорайоны, где ранее курсировали только автобусы.

Сборка новых троллейбусов для Ставрополя. Фото: Тг-канал "Вологодский троллейбус" © primamediamts.servicecdn.ru

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