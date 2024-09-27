На Кубани запустили единственное в России производство диоксида кремния из рисовой лузги

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Технологический процесс единственного в России импортозамещающего производства чистого диоксида кремния из рисовой лузги запущен на заводе в Краснодарском крае, построенном с господдержкой.

Такое производство — первое в России — предмет гордости для Краснодарского края. Завод — результат совместной деятельности науки, бизнеса и власти. Господдержка помогает бизнесу, он взаимодействует с наукой и вкладывает в развитие края и страны. В специально созданных условиях из рисовой лузги получается экономически востребованная продукция. Здесь не только высокотехнологичное, но и безопасное для жителей и гостей края производство, для нас важно, что оно импортозамещающее, нужное и стране, и нашему аграрному краю.

Уточняется, что на предприятии «Райс Ашти» в Северском районе запущен технологический процесс. После выхода завода на проектную мощность объем производства составит 450 тонн диоксида кремния в год. Диоксид кремния является аморфным материалом и имеет широкий спектр применения: в микроэлектронике, производстве стройматериалов, лакокрасочной продукции, в пищевой промышленности. Технологию переработки рисовой лузги для производства диоксида кремния разработали совместно с МГУ им. Ломоносова. Завод, воспользовавшись региональными мерами государственной поддержки, закупил и установил оборудование, которое позволяет выпускать диоксид кремния чистотой 99,99%. Подобных производств в России ранее не существовало, использовались импортные материалы.

Также глава региона обратил внимание на высокую экологичность производства, что имеет большое значение для Краснодарского края, являющегося одним из основных курортных регионов России. Мы выращиваем 70% отечественного риса, и вопрос переработки отходов сельхозпроизводства для нас очень актуален. В лучшем случае их используют как удобрение, но чаще просто сжигают. Теперь решение есть — рисовая лузга становится компонентом для диоксида кремния, который раньше был импортным.

Так, на площадке параллельно уже запустили экспериментальное производство суперабсорбента. Это разработка необходима для пропорционально поддержания запаса влаги при ведении сельского хозяйства в зоне рискованного земледелия. Она имеет научное подтверждение МГУ, запуску производства предшествовали совместные результативные эксперименты, отметил исполнительный директор управляющей компании «Химрусагро» Евгений Узденов.

Кроме того, управляющая компания планирует построить в крае завод по производству акриловых сополимеров, которые применяют при производстве гигиенических изделий, материалов для водоочистки и водоподготовки, нефте- и горнодобывающей отрасли, косметологии и в других отраслях промышленности. Зависимость от импорта такой продукции в России сейчас превышает 60%. К реализации этого проекта в Краснодарском крае планируют приступить до конца 2024 года.

О заводе по производству диоксида кремния

Соглашение о строительстве завода в Северском районе Краснодарского края было подписано на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге. Инвестор вложил в реализацию проекта более 657 млн рублей. Завод строился в рамках госпрограммы развития промышленности в Краснодарском крае. За счет средств регионального бюджета были профинансированы до 30% затрат на создание импортозамещающего производства. При выходе на полную мощность завод сможет перерабатывать до 60% рисовых отходов, планируется внедрить новейшую технологию утилизации.

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