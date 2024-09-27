В Южно-Сахалинске открылся новый корпус 441-го военного-госпиталя

© primamediamts.servicecdn.ru

В северо-восточной части Южно-Сахалинска новый административно-поликлинический корпус 441-го военного госпиталя Восточного военного округа открыл свои двери для пациентов.

Госпиталь на 150 коек — это первый за 50 лет социально значимый военный объект на Сахалине. Учреждение расположено на территории в 20 гектаров и рассчитано на военнослужащих и членов их семей, а также гражданское население. Строительство началось в 2019 году. Сначала в эксплуатацию ввели инфекционный корпус на 30 коек, затем завершилось строительство административно-поликлинического корпуса. В настоящее время идет открытие нового здания оформляют юридически.

В новом четырехэтажном здании будут размещаться поликлиническое и лабораторное отделения. Учреждение оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое обеспечит высокую скорость и качество исследований.

В здании также размещен кабинет телемедицины с комплектом аппаратуры последнего поколения, библиотека, конференц-зал. Обустроены кафе и пищеблок. Выполнено зонирование отделений, разделены потоки посетителей, больных разных отделений и медработников. Особое внимание уделено маломобильным пациентам: для них у центрального входа установлен подъемник, а внутренние пространства приспособлены для беспрепятственного перемещения на колясках.

Также на территории госпиталя построены гараж, станция медицинских газов, пункт дезинфекции транспорта, КПП, котельная, трансформаторная подстанция, канализационные очистные сооружения, пожарные резервуары с насосной станцией. На следующем этапе будет возведен лечебно-диагностический корпус и ряд вспомогательных сооружений.

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

© primamediamts.servicecdn.ru

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