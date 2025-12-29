В Оренбурге завершился капитальный ремонт поликлиники № 2 городской больницы им. Пирогова
Работы проводились в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Обновлённое учреждение, расположенное в северной части города, начнёт приём пациентов 29 декабря. Поликлиника обслуживает более 37 тысяч жителей, а её штат укомплектован медицинскими кадрами на 95%.
В ходе ремонта здание полностью модернизировали. Теперь здесь работают дневной стационар, установлены два лифта, созданы комфортные зоны ожидания. Закуплено современное оборудование, включая цифровой флюорограф, способный выявлять минимальные изменения в лёгких. Для удобства пациентов в холлах установлены информационные терминалы, позволяющие самостоятельно записаться на приём, вакцинацию или диспансеризацию и оформить необходимые документы, сообщили в Правительстве Оренбургской области.
