КРМЗ поставил 77 перегрузочных доков одному из крупнейших логистических операторов СЗФО

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В сентябре 2024 года Краснокамский ремонтно-механический завод (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») изготовил 15 перегрузочных доков (оборудование под маркой STL) для складского терминала УК «Грандо» (Ленинградская область). Всего с 2017 года КРМЗ поставил одному из крупнейших распределительных комплексов на северо-западе России 77 перегрузочных доков — «окон», через которые на объектах терминала идут погрузочно-разгрузочные процессы.

Перегрузочные доки — выносные конструкции, состоящие из уравнительной платформы, перегрузочного тамбура и герметизаторов проёма. Доки высвобождают пространство внутри складов, все погрузочно-разгрузочные процессы организованы снаружи.

Логистическое оборудование STL также ускоряет погрузочно-разгрузочные процессы, а в холодильных и мультитемпературных складах оно обеспечивает постоянный температурный режим и микроклимат для хранения пищевых продуктов.

Дмитрий Теплов, директор КРМЗ:

— 77 перегрузочных доков — это более 160 единиц складской техники: уравнительных платформ, перегрузочных тамбуров и герметизаторов проемов. Техникой STL сегодня оборудованы практически все готовые объекты складского комплекса УК «Грандо». Мы сотрудничаем с 2017 года, с момента ввода в эксплуатацию второй очереди комплекса — морозильных складов. Производство техники STL на КРМЗ изначально было создано как импортозамещающее, поэтому считаем очень значимым участие нашего оборудования в реализации отечественного логистического проекта такого масштаба и уровня.

Общая площадь складских площадей логистического оператора УК «Грандо» более 90 000 кв. метров. Складской комплекс позволяет единовременно размещать до 190 000 паллет и обрабатывать до 500 транспортных средств различной грузоподъёмности в сутки.

Уравнительные платформы компенсируют разницу высот между полом склада и кузовом грузовых машин. Складские погрузчики свободно заезжают по ним в грузовик и обратно. Герметизаторы проема (докшелтеры) — устройства для герметизации пространства между грузовиком и складским помещением.

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