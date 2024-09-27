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Судостроение и судоходство

На СЗ «Северная верфь» спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

Третий серийный фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22350, строящийся на ПАО «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) спущен на воду.

 © paluba.media

Корабли проекта 22350 — это серия многоцелевых (сторожевых) фрегатов дальней морской зоны.

Проект 22350 — первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза, и спуск уже третьего серийного корабля — серьезного событие для российского флота.

 © portnews.ru

Имя фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков» выбрано неспроста. Иван Исаков — легендарный командир флота и герой Советского Союза. В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения этого великого человека.

Технические характеристики проекта 22350:

длина — 135 м;

ширина — 16 м;

осадка — 4,5 м;

полное водоизмещение — 4,5 тыс. т;

скорость полного хода — до 29 узлов;

дальность плавания — 4 тыс. морских миль (около 7,5 тыс. км);

автономность плавания — 30 суток;

экипаж: около 200 человек.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...soyuza_isakov_spuschen_na_vodu.html

Северная верфь, Санкт-Петербург, фрегат, 22350
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