На СЗ «Северная верфь» спущен на воду фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

Третий серийный фрегат «Адмирал флота Советского Союза Исаков» проекта 22350, строящийся на ПАО «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург) спущен на воду.

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Корабли проекта 22350 — это серия многоцелевых (сторожевых) фрегатов дальней морской зоны.

Проект 22350 — первый крупный боевой корабль, спроектированный в России после распада Советского Союза, и спуск уже третьего серийного корабля — серьезного событие для российского флота.

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Имя фрегата «Адмирал флота Советского Союза Исаков» выбрано неспроста. Иван Исаков — легендарный командир флота и герой Советского Союза. В этом году исполнилось 130 лет со дня рождения этого великого человека.

Технические характеристики проекта 22350:

длина — 135 м;

ширина — 16 м;

осадка — 4,5 м;

полное водоизмещение — 4,5 тыс. т;

скорость полного хода — до 29 узлов;

дальность плавания — 4 тыс. морских миль (около 7,5 тыс. км);

автономность плавания — 30 суток;

экипаж: около 200 человек.

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