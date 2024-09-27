На СЗ «Костромская верфь» спущена на воду баржа проекта АРК100 «АРК-102»
На Костромской верфи (Костромская область) спущена на воду баржа «АРК-102» проекта АРК100 для судоходной компании «Арк».
Проект разработан при непосредственном участии специалистов конструкторского отдела СК «Арк». Судно было заложено 20 апреля 2023 года.
Серия, строящаяся в Костроме, состоит из двух единиц. Первое судно проекта, баржу AРK-101, спустили на воду в ноябре прошлого года.
Несамоходное судно предназначено в том числе для международных морских и смешанных (река-море) перевозок генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), опасных грузов классов 1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 по МОПОГ (в том числе угля, серы, селитры), не требующих специальных системы пожаротушения, автономной системы осушения, искусственной вентиляции, непрерывного контроля состояния груза.
Технические характеристики судов проекта АРК100:
|Длина наибольшая
|90,3 м
|Ширина
|16,50 м
|Высота борта
|5,50 м
|Осадка мин. / макс.
|1,0 м / 4,0 м
|Контейнеровместимость TEU (трюм\палуба)
|200 (110\90)
|Дедвейт
|4500 т
|Объем трюмов
|5600 м3
|Класс
|РМРС K⍟ R2-RSN4,5 Ice1
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