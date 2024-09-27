Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» ввел в производство российский 3D-принтер

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Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», компания «Аддитивный Инжиниринг», расширил свою производственную линейку за счет внедрения промышленного 3D-принтера.

Применение 3D-печати в промышленности становится все более актуальным, поскольку аддитивные технологии открывают перед предприятиями новые горизонты для создания инновационных методов производства. Российский 3D-принтер, пополнивший ассортимент оборудования компании-резидента ОЭЗ Москвы, способен изготавливать детали для отрасли приборостроения, производя корпуса, кронштейны и основания; для автомобилестроения — накладки, кожухи и бачки; формообразующие элементы для бетона или фасадных барельефов, а также прочие декоративные элементы в строительстве. Объем инвестиций в проект превысил 3 миллиона рублей.

Он добавил, что с начала своей деятельности в качестве резидента компания вложила в производство свыше 180 миллионов рублей и создала 32 рабочих места.

В этом году предприятие уже выпустило более 170 тысяч уникальных изделий.

3D-принтер умеет изготавливать детали, которые применяют в литейной промышленности, дизайне интерьеров и других областях, где необходимы единичные или кастомизированные корпуса, а также изделия в ограниченном количестве.

Как рассказал руководитель Центра инжиниринга ООО «Аддитивный Инжиниринг» Дмитрий Филиппов, с помощью этого устройства можно создавать масштабные изделия с высокой точностью.

«В зависимости от габаритов и геометрии деталей производительность принтера в месяц может варьироваться от нескольких единиц до нескольких тысяч готовой продукции. Главная особенность данного принтера заключается в том, что он позволяет изготавливать крупные детали монолитными. В настоящее время такие детали чаще всего создаются из фрагментов, которые затем собираются в единое целое, подобно лоскутному одеялу, однако это может негативно сказаться на качестве продукции», — рассказал Филиппов.

В качестве сырья 3D-принтер использует пластиковую нить. При необходимости оборудование можно дополнить устройством для печати гранулами, что позволит повысить скорость печати и использовать вторичные пластиковые гранулы в качестве сырья. Подобную продукцию выпускает резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Экопласт». В планах предприятия наладить кооперацию на основе опыта сотрудничества с резидентом «Хирана+".

По словам руководителя отдела НИОКР «Хирана+" Дмитрия Швецова, детали, изготовленные с использованием аддитивных технологий, применяются, например, в наркозно-дыхательном аппарате.

«Такие компоненты также будут задействованы в конструкции нашей разработки — нового турбинного аппарата, что подразумевает значительное увеличение скорости и оптимизации производства. В перспективе мы сможем печатать даже сложные детали непосредственно на месте в случае необходимости срочной замены вышедшего из строя элемента, пока мастер будет направляться к месту заявки. Эти преимущества делают аддитивные технологии крайне перспективными для применения в нашей деятельности», — сказал Швецов.

Высокотехнологичные предприятия, производство которых размещено на шести площадках ОЭЗ «Технополис Москва», совместно осуществляют реализацию современных проектов, которые также содействуют импортозамещению в сферах микроэлектроники, машиностроения и медицины.

По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, партнерство предоставляет предприятиям-резидентам возможность сокращать производственные издержки, организовывать эффективную логистику и расширять деловые связи.

«Компания «Аддитивный Инжиниринг» выпускает продукцию не только из пластика, но и из сплавов алюминиевого и стального порошка, полиамидного порошка, ABS-подобных фотополимеров, высокотемпературных фотополимеров, подбирает режимы печати и отрабатывает технологию изготовления деталей из специализированных материалов. Кроме того, осуществляет реверс-инжиниринг и разработку 3D-моделей по чертежам заказчика», — резюмировал Дегтев.

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