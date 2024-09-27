В Северодвинске начали строить новый цех СПО «Арктика»

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Новый цех северного производственного объединения «Арктика» на территории ЦС «Звездочка» заложили сегодня. Проект реализуют за счет привлечения средств федерального бюджета.

Новая производственная площадка, оснащенная современным оборудованием, позволит СПО «Арктика» выполнять электромонтажные и регулировочно-сдаточные работы любой степени сложности на заказах ЦС «Звездочка», а также изготовлять и ремонтировать электрическое оборудование с высокими техническими характеристиками.

В рамках выполнения государственного оборонного заказа предприятие будет участвовать в ремонте и строительстве кораблей и судов на АО «ПО «Севмаш» и АО «ЦС «Звездочка». Также ведутся работы на других верфях страны.

Цех № 4 «Арктики» выполняет судовые ремонтные и электромонтажные работы. Но существующие мощности уже недостаточны для выполнения поставленных задач. Чтобы решить этот вопрос, предприятие поучаствовало в госпрограмме развития ОПК с проектом по строительству цеха для организации производства и ремонта электрооборудования.

Учитывая, что строящиеся корабли и суда более насыщены электрооборудованием по сравнению с предыдущими поколениями, объем работ цеха уже в ближайшие годы сильно возрастет. Таким образом, возникнет объективная необходимость создать новые производственные площадки.

Генеральный директор АО «СПО «Арктика» Юрий Душкин

Задание для разработки проектной документации утвердили приказом Минпромторга РФ. Проект получил положительное заключение от Главгосэкспертизы России.

Строительство нового цеха сократит сроки выполнения электроработ при ремонте кораблей, позволит создавать и ремонтировать электрооборудование с повышенными техническими характеристиками.

Строительные работы рассчитаны на период 2024-2027 годов. На сегодня идет формирование свайного фундамента нового здания цеха № 4.

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