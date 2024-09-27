В спальных районах Краснодара открыли девять детских садов

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На Западном обходе Краснодара, в поселках Плодородном и Знаменском заработали девять новых детских садов. В них работают 89 групп для детей от трех лет и 24 ясельные группы, рассчитанные на 2135 детей, сообщает пресс-служба мэрии. В детских садах организована круглосуточная охрана, установлены видеокамеры и тревожные кнопки.

Учреждения уже принимают детей, но набор в группы продолжается. В мэрии пояснили, что родители могут подавать заявления лично в МФЦ или в электронном виде на региональном портале «Госуслуги».

Детский сад № 163 открылся на улице Генерал-лейтенанта Александра Сапрунова, 11. Учреждения № 85 и № 107 появились на ул. Константиновская, 7А и Марины Цветаевой, 5 соответственно. Детсад № 162 находится в поселке Знаменский, по ул. Природная, 10 Г. Адреса других учреждений: № 50 — ул. Генерала Брусилова, 24/1; № 82 — ул. Шевченко, 152А, № 173 — ул. Константина Гондаря, 95; № 188 — ул. Генерала Корнилова, 9А; № 219 — ул. Ивана Беличенко, 93.

Власти заверяют, что в учреждениях создали все условия для гармоничного развития детей. Там установили мультимедийную технику, передвижные интерактивные панели, блоки экспериментирования с развивающими модулями. В холлах учреждений есть тематические станции для занятий по патриотическому и экологическому воспитанию, а также изучения правил дорожного движения и пожарной безопасности.

В кабинетах педагогов-психологов установили диагностическое оборудование, которое помогает создавать положительный эмоциональный настрой и проводить коррекционно-развивающую работу. С помощью интерактивных комплексов дети могут создавать мультфильмы и устраивать театрализованные представления.

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