Компания UMG на своем заводе «Брянский арсенал» запустила производство сельскохозяйственной техники

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UMG впервые вышла на рынок сельхозмашин в текущем году и в течение 2024-2025 годов планирует выпустить около 250 универсально-пропашных тракторов серии «Т», а также более 400 телескопических погрузчиков UMG TLH3507.

Новые модели тракторов и погрузчиков представили на выставке сельскохозяйственной техники «Югагро-2024» в Краснодаре, которая проходит с 19 по 22 ноября.

В этом году UMG дебютировала на рынке сельхозтехники, представив свои первые модели, рассказал гендиректор UMG Константин Николаев.

«Успешный запуск подтвердил актуальность выбранного компанией подхода к разработке простой в эксплуатации и надежной техники. Мы рассматриваем „Югагро“ как ключевую площадку для демонстрации новых моделей тракторов и погрузчиков, спроектированных с учетом ухода западных брендов и растущего спроса на качественную технику в России».

Тракторы UMG T1804 и UMG T2604 могут применяться в различных областях сельского хозяйства, но UMG T1804 наиболее адаптирован для овощеводческих работ, а также для использования на животноводческих и смешанных фермах.

UMG T2604 вполне может применяться для пахотных работ, при заготовке кормов. Универсальный телескопический погрузчик UMG TLH3507 оптимизирован для перевалки зерна, корнеплодов, тюков, а также для очистки территорий и выполнения земляных работ.

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