Ещё три детских технопарка открылись в Ставропольском крае

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В Ставропольском крае на базе школ в Будённовске, Пятигорске и Минеральных Водах открыли детские технопарки «Кванториум».

Для детей 10—17 лет подготовлено обучение по 3D-моделированию, программированию и управлению дронами, а также усложнённые задания по химии, биологии и математике.

Благодаря таким занятиям школьники успешно выступают на олимпиадах всероссийского уровня, демонстрируя высокий потенциал исследовательской, конструкторской и изобретательской деятельности.

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