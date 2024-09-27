«Газпром» запустил в опытно-промышленную эксплуатацию новый газотурбинный двигатель АЛ-41СТ-25

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Эксплуатацию начали на компрессорной станции «Арская», которая входит в «Газпром трансгаз Казань».

АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт является двигателем нового поколения. По таким ключевым показателям, как коэффициент полезного действия, топливная экономичность, межремонтный ресурс, экологичность, двигатель не имеет аналогов в отечественной газовой отрасли.

Важно, что передовые технические решения в конструкции АЛ-41СТ-25 позволяют без существенных доработок создать на его базе линейку двигателей мощностью до 32 МВт и 42 МВт. Это открывает широкие возможности для применения двигателей на действующих и перспективных объектах «Газпрома».

Заводские испытания опытного образца двигателя АЛ-41СТ-25 начались в декабре 2023 года на производственной площадке завода-изготовителя ПАО «ОДК-УМПО» в г. Уфе. Затем двигатель в составе газоперекачивающего агрегата был установлен на компрессорной станции «Арская». Здесь оборудование успешно прошло комплексные 72-часовые испытания. Результаты подтвердили, что двигатель работает надежно, в рамках заданных эксплуатационных параметров.

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https://www.gaz.../article575812/

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