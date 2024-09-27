ГТЛК поставила свыше 80 автобусов и троллейбусов для 7 регионов за неделю
На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) и инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
За 5 дней ГТЛК поставила:
✔️25 автобусов НЕФАЗ 5299-0000040-57 для Казани (ФНБ)
✔️15 автобусов ПАЗ 320415-14 для Петропавловска-Камчатского (ФНБ)
✔️15 автобусов ПАЗ 320435-04 для Грозного (ФНБ)
✔️10 троллейбусов VOLGABUS 5270T «ПЕРЕСВЕТ» для Ижевска (БКД)
✔️10 автобусов ПАЗ 320435-04 для Симферополя (ФНБ)
✔️2 автобуса ГАЗ A65R52 для Белгорода (ФНБ)
✔️2 автобуса ГАЗ A68R52 для Новосибирска (ФНБ)
✔️2 автобуса ПАЗ 320435-04 для Ижевска (ФНБ)
Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта БКД. Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.