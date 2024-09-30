РУСАЛ внедряет искусственный интеллект в управление электролизом

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На Саяногорском алюминиевом заводе провели опытно-промышленные испытания нейросетевой модели в управлении электролизом. Система, разработанная Инженерно-технологическим центром компании, рассчитывает химический состав электролита в электролизёре и корректирует процесс.

Традиционно для определения состава электролита в электролизёре берут пробы раз в 2-3 дня и исследуют их в лаборатории. По результатам технологи оценивают ход процесса и принимают решения о подаче дополнительных объёмов фтористых солей или глинозёма. Если эти компоненты поступают своевременно, алюминий выплавляется быстрее и эффективнее.

Нейросеть, обученная на значительном объёме технологических показателей и лабораторных данных алюминиевых предприятий РУСАЛа, учитывает такие параметры, как температура электролита, сила тока, напряжение, исходный химический состав. Дополняя ими данные лабораторных замеров, модель прогнозирует химический состав в электролизёре, что позволяет быстрее регулировать процесс электролиза.

Новую технологию в течение года тестировали на Саяногорском алюминиевом заводе на новейших электролизёрах РА-550. Сначала ИИ прогнозировал химический состав электролита, а технолог на основе этих данных и своего опыта определял дальнейшие действия.

Когда точность расчётов подтвердилась, модель перевели на самостоятельное управление процессом. Далее нейросеть намерены использовать в управлении электролизом на всех алюминиевых предприятиях РУСАЛа.

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