«Ростсельмаш» выпустил уникальный полугусеничный ход для комбайна

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Ростсельмаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») представит в Москве с 8 по 11 октября в рамках Международной специализированной выставки сельхозтехники АГРОСАЛОН 2024 собственную разработку — роторный зерноуборочный комбайн TORUM 785 с полугусеничным ходом.

Компания получила серебряную звезду выставки АГРОСАЛОН 2024 за эту разработку.

Система полугусеничного хода снижает удельное давление на грунт минимум в два раза и расширяет диапазон использования техники в регионах с переувлажненными почвами, в хозяйствах, возделывающих рис. Полугусеничный ход с резиноармированной гусеницей является первым массовым продуктом в РФ.

Сам TORUM 785 является самым производительным зерноуборочным комбайном России. Он позволяет собирать до 45 тонн в час основного времени на зерновых и обмолачивать за сезон до 2000 га.

Машина отличается системой обмолота и сепарации роторного типа с гидромеханическим приводом ротора и вращающейся декой — Advanced Rotor System. Вращение в противоход устраняет мертвую зону, предотвращает зависание вороха, что является типичной проблемой роторной молотилки аналогов.

«Данное конструктивное решение делает комбайн идеальным на уборке влажных хлебов и риса и остается уникальным среди роторных комбайнов в мире», — сообщает производитель.

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