Как стало известно Telegram-каналу Agroreport , ПАО «Пензмаш» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») выпустило свою первую жатку с шириной захвата 10 метров, которая стала двухтысячной очесывающей жаткой «Озон», сошедшей с конвейера предприятия.

Ранее линейка очесывающих жаток «Озон» была представлена моделями с шириной захвата от 4 до 9 метров. Прислушиваясь к запросам руководителей крупных агрохолдингов, инженеры «Пензмаш» разработали новую модель в семействе — ЖО10.

Очесывающий барабан и шнек в модели состоят из двух частей, соединенных через промежуточные опоры. Это позволило радикально снизить уровень вибрации и повысить прочностные характеристики барабана. Вес 10-метровой жатки равен весу 9-метровой жатки — измененная конструкция барабана теперь включает элементы из легких алюминиевых сплавов. Модель аккуратно убирает только зерновую часть, оставляя стерню на корню.