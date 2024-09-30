В Усть-Камчатске новая взлетно-посадочная полоса начала принимать первые воздушные суда

© petropavlovskkamchatskiy.bezformata.com

Грунтовая полоса позволяет принимать воздушные суда типа Л-410, Ан-28 и Ми-8 Инспекция новой взлетно-посадочной полосы. Старт работе новой взлётно-посадочной полосы в посёлке Николаевка на Камчатке был дан сегодня.

Грунтовая взлётно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда типа Л-410, Ан-28 и Ми-8. Годовой пассажиропоток запланирован до 40 тыс. человек в год. Проект был реализован авиационной компанией «ВИТЯЗЬ-АЭРО», резидентом ТОР «Камчатка». Объём инвестиций в проект превысил 710 млн рублей.

«Для Камчатки состоялось важное событие — построена взлётно-посадочная полоса частным инвестором, нашим предприятием „ВИТЯЗЬ-АЭРО“. Вложены значительные средства. Был реализован правильный подход с увязыванием наземной инфраструктуры взлётно-посадочной полосы и парка самолётов, вертолётной техники. Мы продолжим работу в этом же направлении. Наша цель — создание сети маршрутов для малой авиации, увязка её с действующими взлётно-посадочными полосами и аэропортами, обеспечение надёжности и ценовой доступности как для жителей Камчатки, так и для туристов», — отметил Владимир Солодов.

Камчатский край относится к регионам с ограниченным уровнем развития наземных видов транспорта и высокой потребностью в организации сети внутрирегиональных и межрегиональных воздушных перевозок. Создание новой взлётно-посадочной полосы имеет важнейшее значение для развития малой авиации в Камчатском крае. Ввод в эксплуатацию данного объекта позволит региону более успешно развивать воздушное сообщение, в том числе и в туристическом направлении. За счёт приобретения самолетов отечественного производства, пассажировместимостью до 20 человек, планируется значительно увеличить объемы авиационных перевозок в крае.

Если посмотреть, где есть на Камчатке дороги, то далеко от Петропавловска-Камчатского мы никуда не уедем. Во многих случаях воздушное передвижение безальтернативно. Не только для туризма, но и для того, чтобы люди получали своевременно медицинскую помощь, могли вылететь в другую территорию. Воздушное сообщение необходимо развивать, при этом нужен новый авиапарк. Мы работаем над тем, чтобы у нас всё-таки появился самолёт «Байкал» в воздухе. Обещают, что он появится через полтора года, но надо ещё до конца доработать всё, что касается его экономики, финансовой модели. То же самое относится и к взлётно-посадочным площадкам. Существуют тома поручений, чтобы сделать полосы дешевле, чтобы обеспечение их охраны зависело от частоты эксплуатации. Отдельный вопрос — устаревшие самолёты. Их срок подходит к 40-50 годам. Это тоже риски. Поэтому надо выпускать новые самолёты. Они должны быть по нормальной цене, должны быть экономичными, надёжными.

Отдельное внимание вице-премьер обратил на необходимость обновления и наращивания самолётного парка.

«Камчатка сегодня живёт на вертолётном обслуживании. Первое — очень дорого и не всем по карману. Второе — мы прекрасно помним аварии, которые случаются на вертолётных трассах. Они регулярно, к сожалению, происходят и уносят человеческие жизни. Самолёты — дешевле, надёжнее, безопаснее и быстрее. Поэтому, конечно, надо строить новые взлётно-посадочные полосы малые и надо для них создать самолёт», — считает он.

Как доложил генеральный директор «ВИТЯЗЬ-АЭРО» Виктор Сиротин, авиационная компания обратилась с инициативой по приобретению в собственность аэропорта «Озёрная », расположенного в Усть-Большерецком районе, для модернизации зданий и сооружений, включающих в себя аэровокзал, гараж для хранения спецавтотранспорта и иные сооружения, предназначенные для приёма и отправки воздушных судов. Рядом с аэропортом запланировано возведение комфортабельной гостиницы на 25 номеров.

Владимир Солодов также предложил передать взлётно-посадочные полосы на Камчатке под управление единой дальневосточной авиакомпании «Аврора ». Мы хотим совместно с Константином Петровичем Сухоребриком выйти с предложением, чтобы взлётно-посадочные полосы на Камчатке, которые находятся в собственности у федерального предприятия, передать в операционную деятельность единой авиакомпании. Чтобы собственность сохранить, как она и есть, федеральную, а обслуживанием и управлением занималась наша единая авиакомпания, в которой край участвует как акционер.

Отметим, компания работает в регионе более 10 лет и является крупнейшим перевозчиком. В год «Витязь-Аэро » перевозит более 40 тысяч пассажиров по территории Камчатского края. В парке авиакомпании более 20 вертолетов Ми-8 разных модификаций. Авиапарк ежегодно обновляется.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.