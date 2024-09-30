На ПО «Маяк» внедрена технология переработки отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок

На предприятие «Маяк» в Озерске доставили отработавшее топливо водо-водяных реакторов атомных подводных лодок. Тепловыделяющие сборки прибыли из посёлка Гремиха Мурманской области, где располагался пункт базирования Северного флота России. Это место служит хранилищем отработавшего ядерного топлива подводных лодок. На «Маяке» топливо будет обезврежено и переработано, а извлечённые полезные компоненты смогут быть использованы в различных отраслях промышленности.

На радиохимическом заводе «Маяк» разработана уникальная технология, не имеющая аналогов в мире. Она обеспечивает полную переработку разобранных кассет с отработавшим топливом реакторов атомных подводных лодок, как отмечают на предприятии.

Уникальные технологии переработки, разработанные радиохимиками «Маяка», применяются в канун Дня работника атомной промышленности, который отмечается ежегодно 28 сентября. В этом году озерские атомщики празднуют с беспрецедентными результатами. На предприятии продолжается модернизация мощностей по переработке отработавшего ядерного топлива. Также радиохимики скоро введут в эксплуатацию печь для остекловывания радиоактивных отходов. Кроме того, решаются задачи по выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия и реабилитации территорий. В этом году «Маяк» стал победителем в спецноминации конкурса «Экологически образцовая организация атомной отрасли».

— Мы реализуем федеральную целевую программу по выводу из эксплуатации объектов ядерного наследия. Территории, где ранее находились основные производства атомной отрасли, преобразуются в зеленые лужайки. Это вклад «Маяка» в экологию: мы решаем важнейшую задачу сейчас, не перекладывая её на будущие поколения, — отметил ранее генеральный директор предприятия Андрей Порошин.

В этом году ПО «Маяк» находится в центре внимания: в конце августа исполнилось 75 лет с момента испытания первой советской атомной бомбы. Сердцем бомбы РДС-1 стал плутоний, который был произведен на секретном комбинате № 817, ныне известном как ПО «Маяк» в Озерске.

Сегодня «Маяк» олицетворяет практически все основные компетенции Росатома, делая акцент на производстве так называемой гражданской продукции, которая служит людям и современным отраслям. На заводе радиоактивных изотопов продолжается освоение перспективных тем по выпуску радиофармпрепаратов, необходимых медикам для диагностики и терапии заболеваний. Также идет модернизация приборно-механического завода. Атомщики с уверенностью смотрят в будущее благодаря долгосрочной программе развития «Видение 2030», а также совместно с федеральным проектом «Профессионалитет» готовят надежную смену. В следующем году ожидается празднование 80-летия Победы, 80-летия атомной отрасли и 80-летия со дня образования города Озерска.

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