В Рыбинске заложили краболов-живовоз проекта 6135

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Судно по проекту «Морского инжинирингового центра СПб» построят на «Верфи братьев Нобель» для рыбопромышленной компании «Восток».

Торжественная церемония закладки второго отечественного судна для ловли и транспортировки живых крабов проекта 6135 состоялась на «Верфи братьев Нобель» (ООО «ВБН», концерн «Калашников») в Рыбинске Ярославской области.

Заказчик — ООО «Восток» (г. Владивосток): рыбопромысловая компания подписала контракт с ООО «ВБН» на строительство двух краболовов-живовозов в апреле этого года. Эти краболовы-живовозы будут построены в рамках второго этапа программы «Квоты под киль». Судно спроектировано специалистами «Морского инжинирингового центра СПб» (ООО «МИЦ СПб», г. Санкт-Петербург).

Оно предназначено для промысла, сортировки и транспортировки живого краба в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне: в акваториях северо-восточной и северо-западной частей Тихого океана. На его борту будет установлено современное оборудование для ловли краба конусными ловушками с последующей сортировкой, взвешиванием и транспортировкой 80-100 тонн ракообразных в специальных изолированных цистернах с охлаждаемой забортной водой.

Краболов-живовоз проекта 6135 — уникальное судно по своим инженерным и ходовым характеристикам, набору комплектующих. Но главная особенность проекта — это первый отечественный краболов, который полностью спроектирован и будет построен в России, сообщает пресс-служба Концерна «Калашников».

"Мы любим строить корабли, любим свою профессию, и обещаем, что реализуем этот проект, используя технологические решения, оборудование и материалы отечественного производства, также успешно, как и все предыдущие", — подчеркнул на церемонии генеральный директор ООО «Верфь братьев Нобель» Дмитрий Быстров.

Напомним, первое судно для ловли и транспортировки живых крабов проекта 6135 заложили в Рыбинске 30 августа.

Как сообщалось ранее, строительство первого отечественного судна для ловли и транспортировки живых крабов проекта 6135 должно быть завершено к 2027 году. Тогда судно должны передать заказчику.

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