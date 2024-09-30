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Вдоль новой инфраструктуры протекает река Амгунь, которую питают многочисленные притоки и ручьи. Чтобы защитить путь от паводковых вод, соорудили 7,2 тыс. м³ водоотводов.

Этот участок дороги расположен в зоне повышенной тектонической активности. Эти особенности учитывали строители, когда:

▪️ укладывали 2,6 км пути и 8 стрелочных переводов

▪️ протягивали 60 км линий автоблокировки и связи

▪️ перерабатывали 41,2 тыс. м³ грунта

Все работы выполняли с использованием технологий, которые обеспечивают высокую надёжность инфраструктуры в сейсмоактивном районе.

Модернизация всей линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре, на которой расположен перегон Баджал — Джамку, увеличит её провозную способность до 49 млн тонн.

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