Построен разъезд 3506 км на перегоне БАМа Баджал — Джамку в Хабаровском крае
Вдоль новой инфраструктуры протекает река Амгунь, которую питают многочисленные притоки и ручьи. Чтобы защитить путь от паводковых вод, соорудили 7,2 тыс. м³ водоотводов.
Этот участок дороги расположен в зоне повышенной тектонической активности. Эти особенности учитывали строители, когда:
▪️ укладывали 2,6 км пути и 8 стрелочных переводов
▪️ протягивали 60 км линий автоблокировки и связи
▪️ перерабатывали 41,2 тыс. м³ грунта
Все работы выполняли с использованием технологий, которые обеспечивают высокую надёжность инфраструктуры в сейсмоактивном районе.
Модернизация всей линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре, на которой расположен перегон Баджал — Джамку, увеличит её провозную способность до 49 млн тонн.
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01.10.2413:02:56