В промышленном парке «Бутово» свои производства запустили шесть высокотехнологичных компаний

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В Москве произошёл запуск высокотехнологичных производств столичных предприятий в промышленном парке «Бутово». В ассортименте резидентов — профессиональная уходовая косметика, продукция из прессованного картона, ИТ-оборудование, системы увлажнения и кондиционирования воздуха, рентгенодиагностическое оборудование.

«Промпарк „Бутово“ площадью свыше 59 тысяч квадратных метров ввели в эксплуатацию в конце 2023 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Сегодня на площадке локализованы шесть предприятий по выпуску высокотехнологичной продукции и крупных материалов для промышленного домостроения», — отметил столичный министр, уточнив, что создание промпарка позволит более 1,8 тысячам жителей Юго-Западного округа трудоустроиться на современных производствах около дома.

Как пояснил управляющий партнер девелопера Александр Манунин, при проектировании промпарк «Бутово» был заточен строго под производственные компании. Благодаря этому им обеспечены комфортные условия для роста и развития.

Генеральный директор компании по выпуску корпоративного ИТ-оборудования Шамиль Аминев отметил резкий рост интереса потребителей к товарам российских предприятий. Это произошло на фоне изменений последних лет. В частности, компании потребовалось кратно нарастить свои мощности для выпуска современного вычислительного оборудования. Площадкой для этого был выбран промпарк «Бутово». Поскольку он находится около жилых кварталов, то удалось уменьшить расходы на логистику, упростить прием на работу специалистов высокой квалификации, удобнее стало проводить и деловые встречи с заказчиками.

Действующая с 2020 года программа МПТ пришла уже почти в каждый район города. Правительство Москвы и инвесторы подписали 130 соглашений. Согласно этим документам, в столице возведут более чем шести миллионов квадратных метров коммерческих сооружений. В их числе фабрики, складские комплексы, офисы, магазины, образовательные, культурные и спортивные учреждения. В целом в проекты будет инвестировано более двух триллионов рублей. Город дополнительно получит более 290 тысяч рабочих мест. Они появятся почти в каждом секторе столичной экономики.

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