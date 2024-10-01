Туринский ЦБЗ запустил новую линию по производству бумаги

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За 85 лет своего существования завод пережил множество событий и изменений. Началось все с производства бумаги для письма, а в годы Великой Отечественной войны изготавливали пороховую целлюлозу. На рубеже XX и XXI веков «Туринские» обои украшали интерьеры множества квартир по всей стране. В настоящее время основное направление деятельности предприятия — это производство бумаги для гофрирования, картона для плоских слоев гофрированного картона, а также древесноволокнистых плит.

В 2023 году на Туринском ЦБЗ запустили производство флафф-целлюлозы, однако мощности оказались недостаточными. В результате совместных усилий руководства и сотрудников завода сделали себе подарок к юбилею — была успешно введена в эксплуатацию новая линия по производству бумаги. 20 сентября прошла торжественная церемония, на которой была перерезана красная ленточка, символизирующая официальное открытие БДМ-3.

Линия была привезена из Китая в 2021 году, однако из-за определённых обстоятельств пуско-наладочные работы затянулись.

«С началом СВО, проект был заморожен на целый год, — рассказал генеральный директор АО „Туринский ЦБЗ“ Дмитрий Русаков. — И вот, за последние год и восемь месяцев мы его реализовали. Была проделана большая работа, которая начиналась с котлована. В цехе полностью заменена кровля, вывезено старое оборудование, залиты новые фундаменты».

На БДМ-3 Туринского ЦБЗ будут производить флафф-целлюлозу, которая применяется в изготовлении подгузников, женских гигиенических средств и впитывающих пелёнок.

«Сейчас мы производим растворимую целлюлозу, у нее более широкий спектр применения. Она используется в пищевой и медицинской промышленности», — говорит Дмитрий Русаков, отмечая, что Туринский ЦБЗ первый завод в России, который возобновил производство целлюлозы для химической переработки.

По утверждению руководителей компании, это событие имеет значение не только для Туринского района в Свердловской области, но и для всей страны. В условиях импортозамещения Россия постепенно наращивает использование комплектующих и сырья местного производства, что открывает большие перспективы для производителей занять устойчивую позицию на внутреннем рынке, предлагая отечественную продукцию.

Мощность БДМ-3 способна достигать 50 тыс. т сырья ежегодно, что составляет одну треть от общего объема потребляемой флафф-целлюлозы в России.

«Мы начали на небольших объемах, но очень скоро выйдем на рабочие мощности. Все мы понимаем, что если завод будет развиваться, то и весь Туринский район будет иметь положительный вектор развития», — сказал генеральный директор ЦБЗ, добавив, что в планах у предприятия повысить производительность до конца текущего года.

Справка Бумпром.ру:

Туринский ЦБЗ был запущен в 1939 году для нужд оборонной промышленности, здесь начинали с производства пороховой целлюлозы. Позднее здесь выпускали обои и писчую бумагу. В настоящее время Туринский ЦБЗ представляет собой многофункциональный комплекс с развитыми технологическими потоками, выпускающий бумагу, бумажно-беловые изделия, древесноволокнистые плиты, обои и изделия санитарно-гигиенического назначения. Предприятие обладает собственными системами водоподготовки и охраны окружающей среды, теплоснабжения, транспорта, заготовки, хранения сырья и готовой продукции, налаженными сбытом и обеспечением производства. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцем предприятия являются физические лица. При этом большая часть уставного капитала принадлежит Роману Пономареву — 32,57%. Генеральным директором предприятия является Дмитрий Русаков (родился в Кунгуре, Пермский край), которому принадлежат 5,55% акций. По данным на 31 декабря 2022 года, на заводе трудятся 609 человек.

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