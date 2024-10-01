Роботы выполняют самую тяжелую работу на одном из молочных заводов Липецкой области

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Компания в Лебедянском районе постоянно инвестирует в улучшение производства. В этом году были запущены линии для упаковки и укладки готовой продукции на паллеты. Ранее эта трудоемкая работа выполнялась вручную, что требовало значительных физических усилий. Теперь ее осуществляют роботы под контролем операторов.

За последние пять лет общий объем инвестиций в модернизацию завода составил более 7 миллиардов рублей. В 2020 году был завершен первый этап реконструкции: компания открыла новый цех площадью свыше 1200 квадратных метров, ввела в эксплуатацию импортную котельную и создала склад-холодильник для хранения 500 тонн готовой продукции.

В ходе второго этапа модернизации были автоматизированы многие технологические линии. Сотрудники, ответственные за их обслуживание, прошли обучение по управлению оборудованием и теперь обладают более высокой квалификацией, что позволяет им выполнять свои функции с меньшими физическими затратами. Как сообщили на предприятии, обновления будут продолжены. Многолетний проект включает в себя комплексную реконструкцию завода и увеличение мощности переработки сырого молока с 700 до 1000 тонн в сутки. Также планируется создание не менее 100 новых рабочих мест.

Модернизация и автоматизация производственных процессов значительно снижают затраты, хотя первоначально требуют дополнительных инвестиций. Мы наблюдаем, что руководители предприятий в Липецкой области осознают это и разумно разрабатывают стратегии развития своих заводов. Как регион, так и правительство страны готовы оказывать им поддержку в реализации их планов различными мерами.

Что касается качества продукции, то за него на Лебедянском молочном заводе отвечает новая лаборатория, соответствующая европейским стандартам в области техники, технологии и автоматизации.

В лаборатории особое внимание уделяется оценке качества поступающего молока, при этом каждый отсек цистерны проверяется более чем по 100 параметрам. Кроме того, помимо стандартных тестов на антибиотики, компания внедрила несколько инновационных систем тестирования. Также предприятие сотрудничает с несколькими независимыми лабораториями в Липецкой области, которые ежемесячно проводят анализы сырья и готовой продукции.

На молочном заводе в Лебедянском районе ежегодно производится свыше 190 тысяч тонн продукции, насчитывающей 75 наименований. Вся продукция сертифицирована в соответствии с требованиями Евразийского экономического союза и подходит для питания детей дошкольного и школьного возраста. В планах завода — организовать выпуск глазированных творожных сырков.

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