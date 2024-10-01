Поддержанный Москвой экспорт в страны БРИКС+ вырос почти в 3 раза

Сумма контрактов, заключенных со странами БРИКС+ при содействии Московского экспортного центра, увеличилась с 3,1 млрд рублей в 2021 году до 8,5 млрд в 2023-м. Общая их сумма на сегодняшний день превысила 21 млрд рублей с 2021 года, включая первые 8 месяцев 2024 года.

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Самыми популярными направлениями стали Китай, Индия, Иран, ОАЭ и Бразилия.

На китайский рынок вышли поставщики кино и анимации, а также высокотехнологичных решений (например, системы контроля надежности для промышленных производств).

В Индию пришли столичные разработчики 3D-решений, программного обеспечения для финансового сектора и образования и поставщики медиаконтента.

В ОАЭ поставляют VR-решения для медицины и обучения промышленной безопасности, а также стоматологические симуляторы, платежные решения для бизнеса, лекарства для животных, товары для детей.

Москва предлагает компаниям поддержку по трем ключевым направлениям: обучение и подготовка к работе на иностранных рынках, продвижение и продажи за рубежом и финансовые инструменты в виде грантов и предэкспортного льготного кредитования.

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