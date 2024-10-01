На егорьевской Кондитерской фабрике «Победа» открыли новую производственную линию

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По словам генерального директора предприятия Ольги Муравьёвой, линия инновационная, потому что за один рабочий цикл на ней можно изготавливать пористый шоколад сразу с пористой начинкой. Такая линия пока единственная в мире, она была сделана специально для егорьевской фабрики ведущим немецким производителем и лидером в подобном производстве.

Открытие новой линии совпало с 25-тилетием фабрики «Победа», которое отмечается в нынешнем году. Благодарностями и подарочными сертификатами предприятия были награждены лучшие сотрудники компании. Ольга Эдуардовна выразила признательность за такое внимание к егорьевскому предприятию и к ней лично.

Всего на Кондитерской фабрике «Победа» функционируют 30 производственных линий. Еще одна — по производству вафель в шоколаде — откроется уже в ноябре. Она будет состоять из оборудования разных производителей, которое скомпонуется в единый комплекс и позволит компании выпускать ещё один новый продукт.

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