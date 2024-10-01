На егорьевской Кондитерской фабрике «Победа» открыли новую производственную линию
По словам генерального директора предприятия Ольги Муравьёвой, линия инновационная, потому что за один рабочий цикл на ней можно изготавливать пористый шоколад сразу с пористой начинкой. Такая линия пока единственная в мире, она была сделана специально для егорьевской фабрики ведущим немецким производителем и лидером в подобном производстве.
Открытие новой линии совпало с 25-тилетием фабрики «Победа», которое отмечается в нынешнем году. Благодарностями и подарочными сертификатами предприятия были награждены лучшие сотрудники компании. Ольга Эдуардовна выразила признательность за такое внимание к егорьевскому предприятию и к ней лично.
Всего на Кондитерской фабрике «Победа» функционируют 30 производственных линий. Еще одна — по производству вафель в шоколаде — откроется уже в ноябре. Она будет состоять из оборудования разных производителей, которое скомпонуется в единый комплекс и позволит компании выпускать ещё один новый продукт.
Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.
Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)
Поделись позитивом в своих соцсетях
Другие публикации по теме
Innokentij90