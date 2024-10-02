В Технокомплексе ПЦ КнА состоялся запуск новой линии по производству дверей для самолета SJ-100

© t.me

В сжатые сроки инженеры и технологи предприятия разработали технологические паспорта и процессы и запустили производство, чтобы создать первую в России линию по производству дверей для Superjet-100 — раньше эти агрегаты выпускались за рубежом. Двери, изготовленные на новой линии, отвечают самым современным стандартам авиационной безопасности.

В рамках центра специализации ОАК «Двери и люки» в Комсомольске-на-Амуре уже ведется выпуск агрегатов для самолета МС-21, а в перспективе планируется также наладить производство для проектов Ил-114 и Ту-214.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.