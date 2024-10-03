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Юбилейное речное судно программы «Обновление обслуживающего флота» готово приступить к работе.

Государственная приемочная комиссия приняла обстановочное судно «Путейский — 37» проекта 3052.

Судно, построенное на мощностях ООО «МТ-Групп» по заказу ФКУ «Речводпуть», пополнит флот Администрации Амурского бассейна внутренних водных путей и будет использоваться для установки, снятия, транспортировки знаков навигационной обстановки и их обслуживания, а также для буксировки и толкания судов. Ледовое усиление позволит работать в условиях битого льда толщиной до 20 см.

«Путейский — 37» не только завершил серию из 10 судов, но и стал 100-м проектом, построенным в рамках программы «Обновление обслуживающего флота» федерального проекта «Внутренние водные пути» Государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».

Всего с начала реализации мероприятий по обновлению обслуживающего флота с 2011 по 2024 год по заказу ФКУ «Речводпуть» было построено и передано эксплуатирующим организациям 100 единиц обслуживающего флота, в том числе 65 обстановочных судов различных проектов, 3 танкера-бункеровщика, 2 экологических судна, 1 многочерпаковый несамоходный земснаряд, 6 землесосов, 22 промерных судна различных проектов, 1 танкер-бункеровщик-экологическое судно, сообщает Федеральное агентство морского и речного транспорта.

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