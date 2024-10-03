«Ландскрона» расширила производство антипригарной посуды на заводе в Тверской области

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ООО «ПК «Ландскрона», российский производитель посуды под маркой VARI, ввело новый автоматизированный комплекс на заводе в Конаковском округе Тверской области.

В марте ООО «ПК «Ландскрона» был предоставлен льготный заем по программе «Импортозамещение» в размере 50 млн рублей.

На выделенные средства компанией приобретен автоматизированный комплекс, который позволит выпускать более 180 тыс. единиц алюминиевой посуды с индукционным дном ежегодно. Это сковороды, в том числе секционные, блинные, WOK, сотейники, жаровни, противни, ковши, кастрюли, формы для выпечки и многое другое.

Сейчас на предприятии работает свыше 150 человек, запуск новой линии позволит создать дополнительные рабочие места.

Инвестиционный проект ООО «ПК «Ландскрона» по расширению производства штампованной посуды из алюминия с нанесением антипригарного покрытия включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области.

В пресс-релизе отмечается, что ООО «ПК «Ландскрона» на сегодняшний день является единственной компанией полного цикла в России, у которой есть возможность производить и литую, и штампованную посуду с антипригарным покрытием. Компания выпускает более 3 млн единиц продукции ежегодно. Продукция реализуется на всей территории России, а также в странах ближнего зарубежья: Белоруссии, Казахстане, Армении и др.

Как сообщалось, в 2019 году в рамках Петербургского международного экономического форума была достигнута договорённость о переводе производственных площадей компании из Санкт-Петербурга в Тверскую область. Реализация инвестпроекта в тверском регионе началась в 2021 году.

ООО «Промышленная компания «Ландскрона» зарегистрировано в августе 2001 года. Уставный капитал составляет 1 млн рублей. Осуществляет производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий. Единственным учредителем является Анатолий Усачев. По итогам 2023 года выручка составила 1,5 млрд рублей, чистая прибыль — 38,9 млн рублей.

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