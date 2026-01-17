В Тверской области создали самоходную амфибию для работы в сложных условиях
Тверская компания «Амфибия» отгрузила первую партию новых самоходных машин-амфибий Botsman M модели К на гусеничном ходу. Разработка велась при поддержке правительства региона и Фонда содействия инновациям.
Машина предназначена для выполнения задач в тяжёлых условиях: очистки водоёмов от водорослей и мусора, ликвидации нефтяных разливов, резки льда толщиной до метра и укрепления береговой линии. По словам производителя, она превосходит по мощности зарубежные аналоги из Швеции и Германии, а также отличается простотой обслуживания и ремонта.
Первые три единицы техники уже переданы заказчику — одной из нефтяных компаний. Серийное производство амфибий планируется запустить во втором квартале 2026 года, уточнили в Правительстве Тверской области.
Дмитрий Серегин18.01.26 04:25:59