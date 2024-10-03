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Новые заводы и цеха

В Московской области построен завод по производству космических аппаратов

 © gazprom-spacesystems.ru

Для исполнения планов по развитию спутниковой группировки «Ямал» и создания новых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли построено предприятие по сборке космических аппаратов в городе Щелково Московской области. Оператором будущих космических систем станет «Газпром космические системы».

Завод в Щелково рассчитан на одновременное изготовление 3-4 тяжелых или средних спутников или до 100 малых космических аппаратов в год.

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Источник: https://www.gazprom-spacesystems.ru/ru/news/18973/

Газпром, спутники, Щелково
  • Nelton Nelton
    03.10.2417:34:16

    Очень сдержанное сообщение о завершении строительства завода стоимостью 15-19 млрд р…

    #1289862
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      03.10.2418:23:02

      Тут не только (и не столько) важная стоимость как вид выпускаемой продукции!!!

      #1289869
    • Badassgoliath Badassgoliath
      03.10.2418:39:45

      Очень сдержанное сообщение о завершении строительства завода стоимостью 15-19 млрд р…

      Ну завод, ну по производству спутников… Эка невидаль! (шутка)

      #1289871
  • Badassgoliath Badassgoliath
    03.10.2418:42:05

    Для исполнения планов по развитию спутниковой группировки «Ямал"

    А раньше Газпром их (спутники) французо-итальянцам заказывал. Так держать!

    Отредактировано: Badassgoliath~18:42 03.10.24
    #1289872
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