В Московской области построен завод по производству космических аппаратов

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Для исполнения планов по развитию спутниковой группировки «Ямал» и создания новых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли построено предприятие по сборке космических аппаратов в городе Щелково Московской области. Оператором будущих космических систем станет «Газпром космические системы».

Завод в Щелково рассчитан на одновременное изготовление 3-4 тяжелых или средних спутников или до 100 малых космических аппаратов в год.

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