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Информационные технологии

Российский смартфон на KasperskyOS

 © t.me

Российский смартфон разработан компанией «Аквариус», а все программное обеспечение — от «Лаборатории Касперского».

Сейчас «Лаборатория Касперского» проводит тестирование смартфона под управлением микроядерной операционной системы KasperskyOS. Устройство уже доступно некоторым заказчикам и поддерживает технологию NFC.

KasperskyOS это микроядерная операционная система, разработанная «Лабораторией Касперского». Она не является «клоном» других операционных систем, ее микроядро написано полностью с нуля и не использует код ядра Linux. В общем, если вы хотели полностью свою мобильную операционку, без каких-либо иностранных корней, — пожалуйста. Подробности описаны тут: https://tehnoom.../archives/12385

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Источник: https://t.me/divgen/55604

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Лаборатория Касперского, KasperskyOS,
  • Нет аватара Захарка
    03.10.2419:49:08

    Вроде как планируется и настольная/серверная версии. Если так, то получится в некотором смысле российский аналог MacOsX / iOS, а учитывая тенденцию активной разработки процессоров на архитектуре RISC-V как в настольном, так и в мобильных вариантах, это может стать по-истине тотальной унификацией.

    #1289883
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