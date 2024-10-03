Российский смартфон на KasperskyOS

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Российский смартфон разработан компанией «Аквариус», а все программное обеспечение — от «Лаборатории Касперского».

Сейчас «Лаборатория Касперского» проводит тестирование смартфона под управлением микроядерной операционной системы KasperskyOS. Устройство уже доступно некоторым заказчикам и поддерживает технологию NFC.

KasperskyOS это микроядерная операционная система, разработанная «Лабораторией Касперского». Она не является «клоном» других операционных систем, ее микроядро написано полностью с нуля и не использует код ядра Linux. В общем, если вы хотели полностью свою мобильную операционку, без каких-либо иностранных корней, — пожалуйста. Подробности описаны тут: https://tehnoom.../archives/12385

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