В Югре благоустроены общественные территории (часть 2)

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В Югре продолжается благоустройство городов и посёлков. Реализация таких значительных проектов находится под постоянным контролем властей и активистов, это способствует повышению качества жизни югорчан. Совместными усилиями Югра становится ещё более комфортным и успешным местом для жизни!

В Нижневартовске открыли новый участок бульвара на набережной.

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Обновлённая территория превышает 400 метров — от проезда Куропаткина до улицы Чапаева. На ней обустроена пешеходная зона с велодорожками, зелёными насаждениями, детской развлекательной площадкой.

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Общая протяжённость обновлённого бульвара в настоящее время составляет около 1 километра 200 метров. Проект сделан по современным стандартам с учётом сохранения естественного ландшафта местности в несколько уровней. Здесь предусмотрены зоны для разных поколений вартовчан и гостей города. Есть места для тихого и активного отдыха, скульптурный зоопарк, селфи-мост, городок для ребят с особенностями здоровья и новая игровая детская площадка «Пиратский остров».

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В Урае открыт исторический комплекс, посвященный строителям магистрального нефтепровода Шаим — Тюмень.

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Открытие исторического комплекса, посвященного строителям первого в Западной Сибири магистрального нефтепровода Шаим — Тюмень, состоялось в г. Урае осенью. Инициатором создания памятной стелы, приуроченной к 60-летию начала строительства магистрали, выступило АО «Транснефть — Сибирь».

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Памятная стела установлена рядом с территорией линейной производственно-диспетчерской станцией «Шаим» Урайского управления магистральных нефтепроводов (УМН). Строительство нефтепровода Шаим — Тюмень началось весной 1964 года. Протяжённость трубопровода составила 440 км, диаметр трубы — 520 мм, производительностью — 8,4 млн т в год.

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В память о подвиге первопроходцев была заложена капсула времени с посланием для потомков нефтепроводчиков. Вскрыть капсулу завещано ровно через 40 лет, в год 100-летия с начала строительства нефтепровода.

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Строительство и ввод в эксплуатацию этой магистрали послужил мощным толчком развитию разведки и добычи нефти в Западной Сибири. Урай ключевой для Тюменской области город. Разведка началась с Тюмени, первые углеводороды нашли в Берёзово, но именно шаимская нефть дала старт их промышленной добыче.

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Россия до сих пор, до самого настоящего времени, во многом опирается на экономический фундамент, заложенный тогда, в 60-е. Это потом прогремят Самотлор, Медвежье и Уренгой, а начиналась «большая» нефть здесь, на Шаиме.

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Есть в Урае ещё один мемориал «Исторический комплекс первого нефтепромысла «Сухой бор». Здесь можно увидеть землянку первопроходцев, макет легендарного танкера, который доставил первую нефть в Омск, прогуляться по Аллее Славы и узнать десяток интересных фактов о славной истории Урая. Исторический комплекс первого нефтепромысла был открыт для посетителей в 2004 году, а недавно его реконструировали, появились новые экспонаты и маршруты.

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Первая нефть была подана по новому нефтепроводу 21 декабря 1965 года на нефтеналивную станцию (ныне действующая нефтепродуктоперекачивающая станция «Тюмень») в тюменском микрорайоне Антипино. А уже 26 декабря 1965 года из Тюмени отправился в путь первый железнодорожный эшелон с шаимской нефтью. До этого добытая нефть с шаимских месторождений доставлялись на нефтеперерабатывающие заводы страны сезонным транспортом — наливными баржами и танкерами. С вводом нефтепровода Шаим — Тюмень началась круглогодичная эксплуатация месторождений и транспортировка добытого сырья.

В Лангепасе открыли обновленную центральную площадь.

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В ходе выполнения работ была установлена новая сцена площадью около 200 квадратных метров. Также здесь появились скамьи, оборудованные специальными USB-разъёмами для зарядки любых мобильных устройств.

Кроме того, подрядчик выполнил здесь обустройство прогулочных и пешеходных зон, скверов «Северная ягода» и «Варежка», площадки «Беличьи угодья» и территории для маломобильных групп населения. Были предусмотрены торговая зона с нестационарными объектами, кафе северной кухни, зона для проведения культурно-массовых мероприятий с местами отдыха, амфитеатрами, арт-объектами. Каждая зона отражает традиционные символы самобытности коренных народов Севера.

Помимо этого, возведены 2 входные арки и 2 перголы, проведено озеленение, установлены стандартные уличные фонари, над площадью смонтированы гирлянды с лампами, а каждый элемент благоустройства оснащён светодиодами.

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Проект — авторский и разработан исключительно для Лангепаса с опорой на территориальные и этнические особенности югорского края. Эти мотивы прослеживаются в каждом элементе сооружений: бурые медведи в полигональном исполнении, варежки, северные ягоды и многое другое. В оформлении площади использованы хантыйские орнаменты: каждый узор связан с темой семейных ценностей, традиций.

800 метров набережной построено для жителей Излучинска.

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Благоустройство набережной реки Окунёвка завершилось в Излучинске Нижневартовского района.

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Работы стартовали летом 2022 года. Они охватили площадь в 16 тысяч квадратных метров. Здесь созданы благоустроенная терраса для отдыха, смотровые площадки, тротуарные и велодорожки, амфитеатр с подсветкой вместимостью 150 человек. Для декорирования открытого зала строители использовали природный камень лемезит, добытый из карьера в Челябинске. Трибуны покрыты резиновой крошкой, а зрительные места выполнены из дерева.

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На объекте строители обустроили безопасный спуск для людей с ограниченными возможностями здоровья с нескользящим покрытием, установили спасательные трапы и ограждения. На каскадной части набережной уложен искусственный газон. Для безопасности жителей установлены камеры видеонаблюдения. В вечернее время набережную освещают светильники двух видов. На участке по улице Пионерной обновлены тротуары, установлены малые архитектурные формы, ограждения. Подрядчик также произвёл устройство подпорных стенок, спасательных трапов и освещения.

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Современный благоустроенный парк открылся в Таёжном.

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Парк «Таёжный» торжественно открылся в Советском районе. Обустройство общественной территории площадью 3 тысячи квадратных метров велось в течение двух лет.

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В 2023 году в рамках первого этапа подрядчик демонтировал старое покрытие, металлоконструкции, установил щебёночное основание под фундаменты. После чего здесь было смонтировано дополнительное уличное освещение — 4 светодиодных светильника мощностью 12,5 тысячи люмен каждый, произведена укладка тротуарной плитки на площади 557 квадратных метров, установлено 10 новых скамеек и урн.

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В нынешнем году в ходе второго этапа в сквере появились малые архитектурные формы, включая конструкцию «Таёжный. Югра начинается здесь», ограждения, круговую скамью, беседку, перголу из дерева с подвесными качелями. Выполнены работы по установке шести камер видеонаблюдения.

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Пятый этап благоустройства парка завершился в Югорске.

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На объекте установлена входная группа со стороны улицы Студенческая. Комплексное оформление выполнено из металлоконструкций, стены облицованы антивандальной плиткой. Также в парке завершены работы по устройству тротуара в сторону улицы Сахарова. Для удобства и комфорта жителей на территории устанавливается модульный туалет. В следующем году здесь появятся дополнительное освещение, лавочки, урны и беседки.

Общая площадь парка превышает 21 гектар. Его благоустройство стартовало в 2021 году: тогда были выполнены работы первого и второго этапов, включая создание велосипедной дорожки протяжённостью 1 тысяча 138 метров, установку 78 опор со светильниками. В 2022 году выполнены работы третьего этапа: проложены пешеходные дорожки площадью 2 тысячи 645 квадратных метров, установлены 41 опора со светильниками, 28 урн, 30 скамеек, 2 парковые двойные качели. В 2023 году завершён четвёртый этап, предусматривающий работы по устройству тротуара площадью 1 тысяча 485 квадратных метров, установке площадки для выгула собак, зоны воркаута и входной группы. В 2024 году реализован пятый этап. Здесь выполнено устройство ещё одной входной группы, озеленение, также установлен общественный туалет и продолжено строительство тротуаров.

В Белоярском открыт сквер геологов.

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Сквер Геологов расположен в микрорайоне многоквартирной жилой застройки и представляет собой многофункциональную площадку для отдыха жителей близлежащих районов. Благоустройство сквера выполнено с максимальным применением природных материалов из дерева. Архитектурно-композиционные сооружения, зоны отдыха и площадки объединены удобными пешеходными связями.

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В сквере организованы несколько пространств: универсальная спортивная площадка; площадка для катания на скейтах, роликовых коньках, велосипедах; детские игровые площадки для детей разных возрастных групп; лабиринт; скалодром; смотровая площадка; площадка для выгула собак.

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В статье использованы фото из открытых источников.

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