Куда едут студенты со всей России, где можно увидеть небоскрёбы, где расположены филиалы Малого театра Москвы и Русского музея Санкт-Петербурга, аквапарк, океанариум и даже тропическая оранжерея? На это есть только один ответ. Конечно, Когалым! В небольшом уютном Когалыме столько достопримечательностей, что хватило бы на несколько городов. Многие из них уникальные, ставшие визитной карточкой всей Югры.

В 2025 году исполнилось 50 лет со дня основания Когалыма. Точкой отсчёта истории города стала экспедиция геологической партии и гидрологов проектного института «Сибгипротранс», организованная летом 1975 года. Специалисты высадились на высоком берегу реки Ингу-Ягун — в районе будущей станции Когалымская и современной Фестивальной улицы, образовав первое поселение на этой территории, а 15 августа 1985 года Когалым уже получил статус города.

Когалым — один из ключевых центров нефтедобычи в России. Город стабильно входит в число лидеров рейтинга Минстроя РФ по качеству развития городской среды, побеждает в конкурсах лучших малых и средних городов.

Когалым, это не только вотчина, это родина ЛУКойла — третья буква в имени. «Когалымнефтегаз», «Повхнефтегаз» и головной «ЛУКойл — Западная Сибирь», все они базируются в городе.

О ЛУКойле здесь напоминает всё, это своеобразный культ. Но это город ничуть не портит, а создаёт своеобразный шарм, напоминающий коммунистическое прошлое.

«Конечно, Когалым!» — именно так звучит новый слоган и бренд города. Он появился в результате скурпулёзной работы специалистов, его созданию предшествовали три самых важных этапа: исследование, создание концепции и дизайна. Цвета, используемые в стилистике, пиктограммы и даже расположение слов в слогане — всё это закреплено в городском брендбуке. К примеру, основные оттенки отражают главные отличительные особенности Когалыма: хвойные леса, зимнюю стужу и рябиновые гроздья под зимним солнцем. Открытки, значки, кружки, наклейки — все эти сувениры вскоре разлетятся по всей стране. Ведь развитый и качественный бренд города даёт большие возможности для его роста в сфере туризма.

Использовать бренд предлагается в качестве универсального амбициозного ответа на любой вопрос. Например: какой город лучший в Югре? Океанариум на Крайнем Севере? Какой город шлёт лучи добра? Куда поехать на выходные? Конечно, Когалым! И это действительно так…

Когалым основан в 1975 году. Строительство города началось с балков и деревянных домов, сейчас это район Пионерный. От деревянных домов в Когалыме уже ничего не осталось, только следы, именно следы. На улицах Мостовой, Дорожников и Энергетиков ещё угадываются очертания старых проездов, старые фонарные столбы и теплотрассы, только балков уже нет, тут строятся коттеджи.

Старые двухэтажки тоже снесены, вся территория застроена аккуратными трёхэтажками.

Вдоль ул. Бегеговой построен кампус Пермского национального исследовательского политехнического университета . Образовательный центр в Когалыме работает второй учебный год и его выбирают студенты со всей России.

Сегодня здесь обучаются более 400 студентов, география которых стала обширнее. От Калининграда до Урая — абитуриенты из разных уголков страны приехали в жемчужину Западной Сибири за знаниями и навыками в самых востребованных и передовых специальностях нефтегазодобывающей отрасли.

Для преподавательского состава построен коттеджный городок.

ВУЗ динамично развивает образовательные программы, идя в ногу с цифровым развитием. Общая площадь центра составляет порядка 170 тысяч квадратных метров.

Этот район уже сложно назвать старым, деревянных домов здесь не осталось, да и все туристические объекты построены именно тут.

ТРЦ «Галактика» гордость города, его открытие в 2016 году стало событием для всего региона. Площадь комплекса составляет 38 800 м.кв. В нём работают аквапарк с аттракционом искусственная волна, супермаркет, кинотеатр, фитнес-центр с плавательным бассейном, фуд-корт и торговая галерея. Также посетителям доступен батутный парк, боулинг и морской клуб. Кроме того, обустроена тропическая оранжерея из семи садов, в которых высажено более 1100 видов растений, обитают различные виды тропических птиц и рептилий из Азии, Австралии, Африки, Южной Америки.

В когалымском аквапарке имеется 5 горок и аттракционов для взрослых, детская зона, бассейн с искусственной волной, медленная река, сауны, хамам.

Аквапарк «На гребне волны» работает уже 9 лет и в праздничные дни он вновь открыл свои двери после масштабного обновления.

Когалымский аквапарк не ставит рекордов, он подкупает своей доступностью, сюда действительно можно приходить каждые выходные.

Но главная жемчужина города — океанариум. В 33 аквариумах живёт почти 3000 рыб. Океанариум с водным тоннелем длиной 61 м. считается одним из самых больших в России.

«Галактика» позволила решить несколько моногородских проблем. Во-первых, обеспечила 870 новых рабочих мест. Во-вторых, жители города перестали ездить по выходным за 200 километров в Сургут за покупками и развлечениями, теперь они проводят свободное время здесь. И даже больше, в Когалым теперь приезжают жители соседних ямальских и югорских городов, «Галактика» стала центром притяжения и для них, приезжие тратят здесь свои деньги, которые идут в бюджет города.

«Галактика» — ядро огромного туристического квартала между улицами Береговой и Комсомольской, Дружбы Народов и проспекта Нефтяников.

Здесь и вышеупомянутый «Парк 50-летия Когалыма » и храм Святой мученицы Татианы.

«Парк 50-летия Когалыма» раскинулся на площади более 200 тысяч квадратных метров. Территорию украсило искусственное озеро, построены всесезонный комплекс с тюбинговыми горками 72 и 35 метров, спортивные площадки, уличные тренажеры, скейтпарк и столы для настольного тенниса, оборудованы прогулочные тропы, велодорожки, зоны отдыха, большая детская площадка.

В 2021 г. в этом квартале торжественно открылся теннисный центр. Спортивный объект вмещает четыре корта, площадь каждого — 648 кв. метров. Для зрителей предусмотрено более 300 посадочных мест. Теннисный центр может принимать соревнования различных уровней.

На пятидесятилетие города здесь открылся ледовый дворец «Когалым-арена ».

Проживать многочисленные туристы, спортсмены и гости могут в открывшемся в 2022 году трёхзвездочном отеле «Космос Смарт Когалым» на 123 номера.

Центр города расположен на правом берегу реки Ингу-Ягун, для этого нужно проехать всего лишь полтора километра по ул. Дружбы Народов.

Въезжая в центр Когалыма сразу понимаешь, что находишься в одном из самых благополучных и динамично развивающихся городов России.

И дело в том, что встречает Вас настоящий парад высоток, шестнадцатиэтажные дома встречаются на Севере совсем нечасто.

В одном из домов расположен городской музейно-выставочный центр. Если будете в Когалыме, то обязательно его посетите, музей великолепный!

Домами в 20 этажей в регионе может похвастать лишь Тюмень, Сургут и, конечно, Когалым!

ЖК «Философский камень» — первый в своём роде объект для Когалыма, который положил начало высотному строительству в городе. Общую концепцию, архитектурный и интерьерный дизайн разработала международная консалтинговая компания Aquamarine Projects. Строительный проект — известное российское бюро «Простор-Л».

Объект объединяет три башни — круглую, квадратную и треугольную на обширном цокольном этаже — стилобате. В трёх 23-этажных блоках 480 квартир, их площадь более 55 тысяч квадратных метров. В стилобате разместится детская поликлиника (5,7 тыс. кв. м), а также торговые и коммерческие помещения общей площадью 8,6 тыс. кв. м. Рядом с домами — 569 парковочных мест, спортивная и детская площадки.

Проект стал ответом на меняющийся социальный контекст Когалыма, предлагая перспективное жильё, отвечающее потребностям как нынешнего, так и последующих поколений. Инвестиции в проект составили более 7 млрд. рублей и концу года он должен быть сдан.

Когалым сразу поражает своим тотальным благоустройством. Все тротуары вымощены плиткой, трава подстрижена, а парки и скверы сменяют друг друга вдоль городских улиц.

В Когалыме есть добрая традиция, на каждый юбилей города или ЛУКойла здесь появляется новый мемориал или арт-объект.

Когалым, это жемчужина Западной Сибири.

Когалым многонациональный город и дружба народов здесь не простые слова, наглядно её демонстрирует памятник Гейдару Алиеву, установленный в прошлом году.

Памятник символизирует память и дружбу народов России и Азербайджана, а также значительный вклад в развитие нефтегазовой отрасли уроженцами Азербайджанской Республики. Во время становления Когалыма Гейдар Алиев принимал решения об отправке азербайджанских строителей для участия в обустройстве города, где они возвели свыше 60 тыс. кв. м жилья.

Памятник продолжает парк, обустроенный накануне.

Когалым строили не только азербайджанцы, но и прибалтийские республики. В память о тех временах остались улицы Бакинская, Прибалтийская, Таллинская, Вильнюсская и Рижская. Речи о переименовании, конечно же, не идёт, Дружба Народов здесь вне времени и политики.

Накануне юбилея все дома на ул. Прибалтийской получили новые фасады.

Девятиэтажные дома такой серии построены не только в Когалыме, они есть в Ноябрьске и Сургуте. К юбилею их тоже обновили.

А это администрация города, уже вечером она станет экраном для потрясающего лазерного шоу.

Продолжение следует…

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

