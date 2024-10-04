«КАМАЗ» поставил партию газомоторных автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 в Сыктывкар

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Партия из семи автобусов НЕФАЗ-5299-40-57 пополнила автопарк «Комиавтотранса» — основного в регионе оператора общественного транспорта. Техника приобретена по программе льготного лизинга с привлечением средств Фонда национального благосостояния под второй этап транспортной реформы. Также заключён контракт на поставку ещё 30 единиц НЕФАЗ-5299-40-57 в адрес «Комиавтотранса» — автобусы будут переданы заказчику до конца ноября.

В сентябре новые НЕФАЗы вышли на магистральные маршруты № 17м, № 18м и № 54м и уже получают положительные отзывы со стороны пассажиров. «На днях довелось ехать на новом автобусе из Эжвы в город. Мне очень понравилось. Так удобно с коляской заходить, автобус тормозит и ускоряется плавно, без рывков. Спасибо за новую технику», — отметила Елизавета Попова. «Два раза уже с детьми ездили на новых автобусах — на № 17м и № 54м. Нам всем всё понравилось. Везде пол ровный, светло, окна большие — всё видно, остановки объявляются. Терминалы расположены невысоко, поэтому детям легче карту прикладывать», — поделилась впечатлениями от поездки на автобусе НЕФАЗ Ирина Канева.

К слову, в автопарке «Комиавтотранса» представлено свыше 60 газомоторных автобусов НЕФАЗ. Так, в 2016 году «КАМАЗ» отгрузил в Сыктывкар 40 автобусов НЕФАЗ-5299-30-31, в 2018 году пассажироперевозчик приобрел дополнительно 20 аналогичных моделей в рестайлинговой версии. В отличие от своих предшественников обновлённые автобусы получили усовершенствованную ходовую часть, благодаря которой торможение и старт движения стали более плавными.

Автобусы НЕФАЗ-5299-40-57, которые недавно вышли на маршруты Сыктывкара, являются самой востребованной моделью в продуктовой линейке компании и успешно эксплуатируются в российских городах. Автобус разработан для работы на маршрутах с интенсивным пассажиропотоком, полностью соответствует программе «Доступная среда» и способствует удобному перемещению всех категорий пассажиров. Общая пассажировместимость — 96 человек, есть 30 мест для сидения. Среди дополнительных опций — кондиционер с режимом обогрева, тахограф, автоинформатор, бегущая строка в салоне, бесконтактной оплаты проезда и системой видеонаблюдения.

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