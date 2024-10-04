В Волгограде открыли «Динамо-Арену»

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Во взаимодействии со спортобществом «Динамо», в год 100-летия реготделения, в Волгограде создана еще одна современная площадка для массового и детского спорта, для проведения областных, межрегиональных и международных соревнований.

После масштабной реконструкции на стадионе ул. Новороссийской в Центральном районе Волгограда создан современный кластер для развития массового, включая детский, и профессионального спорта. На историческом месте — на территории спорткомплекса «Динамо» — менее, чем за год возведена крытая арена с залом для игровых видов спорта (в т.ч. гандбола), трибунами на 1500 мест, кортом для большого тенниса, раздевалками, душевыми и другими помещениями. Помимо этого, приведены в порядок дороги, примыкающие к спортивному кластеру, благоустроена территория — смонтировано новое освещение, обустроена парковка, установлены лавочки, выполнено озеленение.

Следующим шагом в продолжении обновления кластера «Динамо» станет модернизация Дома борьбы, создание нового стадиона с современным полем, плоскостными сооружениями.

Напомним, в Волгоградской области на системной основе решаются задачи совершенствования спортивной инфраструктуры. За 10 лет построены и реконструированы 185 спортобъектов: ФОКи, бассейны, стадионы, ФОКОТы, футбольные поля, многофункциональные спортплощадки и др. В регионе открыты 47 центров тестирования ГТО. Реализуются знаковые проекты по развитию спортивной составляющей Центра патриотического воспитания «Юный ястреб», спортивно-досугового центра «Зеленая волна» и др.

© www.volgograd.ru

© www.volgograd.ru

© www.volgograd.ru

© gorvesti.ru

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