Подземный роботизированный бутобой появился на руднике «Алросы»

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На подземном руднике «Удачный» на глубине более 1 км работает бутобой, управляемый моделью искусственного интеллекта. Этот гидравлический робот имеет машинное зрение и способен функционировать при плохой видимости, сообщили в пресс-службе компании «Алроса» со ссылкой на выступление гендиректора компании Павла Маринычева на VIII Международном Байкальском риск-форуме.

На первом этапе автономную систему управления обучали в полноразмерной лаборатории, где были воссозданы реальные условия под землёй, по большому массиву видеозаписей работы подземного агрегата. Здесь же создавали технические системы робота, такие как взрывозащищённые кожухи для заменяющих зрение приборов — лазерных сканеров и камер — и установку для охлаждения серверов. Специалисты проверяли работу бесперебойного канала связи с гигабитной пропускной способностью.

Сейчас бутобой тестируют под землёй. На испытания такого сложного промышленного оборудования уходит гораздо больше времени и усилий, чем на массовые продукты вроде приложений для смартфонов, отметили в «Алросе».

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