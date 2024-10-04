ГТЛК поставила свыше 80 автобусов для 3 регионов за неделю

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На этой неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков городской пассажирский транспорт в рамках инвестпроекта с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

За 5 дней ГТЛК поставила:

✔️40 автобусов НЕФАЗ 5299-0000040-57 для Казани

✔️30 автобусов ПАЗ 320415-04 и 3 автобуса ГАЗ А68R52 для Воронежа

✔️8 автобусов СИМАЗ 2258-0000010-538 для Элисты

Поставки осуществляются благодаря мерам поддержки Минтранса России по федпроекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обновление подвижного состава — один из ключевых показателей инициативы социально-экономического развития «Мобильный город».

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