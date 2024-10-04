На шахте «Чайкино» в Макеевке запустили лаву для добычи коксового угля

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На шахте «Чайкино» в Макеевке запустили первую северную разгрузочную лаву пл. l6, где будут добывать ценный уголь марки КЖ — коксовый жирный.

«Среднесуточная добыча по 1 северной разгрузочной лаве пл. l6 — 500 тонн в сутки. Объем промышленных запасов угля в лаве составляет 135 тысяч тонн», — рассказал директор добывающего предприятия ООО «Углеком» Игорь Журан.

Подготовка лавы к эксплуатации велась четыре года с привлечением инвесторов. Как заявил глава «Углекома», теперь коксохимические заводы ДНР смогут приобретать коксовый уголь в Макеевке, а не завозить его из других регионов России.

«Здесь уголь этих марок очень востребован, но его практически нет», — подчеркнул Журан.

Это первая лава при отработке свиты пластов «Алмазная». Длина самой лавы составляет 175 метров, а выемочного столба — 660 метров. Работы идут на глубине 740-790 метров. Выемка угля происходит по челноковой схеме: комбайн 1К101У с шириной захвата 0,8 метра движется вверх и вниз. Движение лавы происходит прямым ходом к границе шахтного поля, выработки проводятся вслед за поджиганием очистного забоя. Лава оборудована скребковым забойным конвейером СП202, клиновыми стойками 6СТ-30 в сочетании с металлическими верхняками, а также посадочной крепью «Спутник 2».

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