В якутском селе Бясь-Кюель открылась новая школа на 150 мест

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В день учителя в якутском селе Бясь-Кюель открылась новая школа. Двухэтажное здание площадью три тысячи квадратных метров построено на федеральные деньги. В нем будут учиться 150 детей.

Деревянную школу в селе возвели в 80-е и с тех пор она сильно обветшала. В итоге было выделено больше полумиллиарда рублей на учебный корпус и культурный центр.

Общая площадь здания — более 3 тысяч квадратных метров. В школе есть спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, медицинский кабинет, мастерские, лаборантские, административные помещения. Здание укомплектовано мебелью и оснащено учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками. На территории обустроены спортивные площадки и футбольное поле.

Атамайская школа имеет агропрофилированное направление. В 2023 году школа приобрела статус «Школьного бизнес-инкубатора РС(Я)». Для оснащения инкубатора реализуется проект «Село детям — дети селу», который победил во всероссийском конкурсе «Среда возможностей» Фонда Тимченко. Резиденты бизнес-площадки — победители республиканского конкурса «Лучший бизнес-проект ШБИ» и телевизионной олимпиады по финансовой грамотности.

Летом 2021 года огонь от лесного пожара уничтожил более 30 домов и восемь хозяйственных построек в селе Бясь-Кюель. В рамках восстановительных работ в населённом пункте построено 34 жилых дома общей площадью 2780 квадратных метров, восстановлены животноводческий комплекс — 1100 квадратных метров, уличная дорожная сеть с водосточной системой, частное подворье жителей, электроснабжение, запущен газ.

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