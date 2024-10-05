В Саратовской области открыт новый мост

Открыто движение по долгожданному мосту через Большой Иргиз.

5 октября на мосту в пос. Березово прошли лабораторные испытания. Получено положительное заключение экспертизы. Мост открыт для жителей. Продолжаются работы на прилегающих территориях, которые не помешают движению.

На строительство моста из федерального бюджета было выделено 1,2 млрд рублей.

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