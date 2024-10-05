Второй поезд «Иволга 4.0» запущен на МЦД-4

архивное фото © central-ppk.ru

ЦППК продолжает обновление подвижного состава — на четвертый Московский центральный диаметр вышла еще одна «Иволга 4.0».

Поезда «Иволга» специально созданы для перевозок пассажиров в динамичных условиях мегаполиса. Всего на четырех диаметрах эксплуатируется 75 поездов этого семейства.

«Иволги» различных модификаций — базовый подвижной состав МЦД. Они составляют уже около 85% от всех отечественных поездов на диаметральных маршрутах. И их количество увеличивается. Так, в прошлом месяце мы совместно с Дептрансом Москвы заменили составы на маршруте МЦД-3 от Зеленограда-Крюково до Ипподрома на «Иволги», а теперь два поезда самой современной, четвертой серии уже перевозят пассажиров на МЦД-4″, — отметил генеральный директор ЦППК Иван Конев.

Особенностью «Иволги 4.0» является третья дверь в каждом промежуточном вагоне, что ускоряет посадку и высадку пассажиров и, в свою очередь, является важным преимуществом в условиях интенсивного городского движения.

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