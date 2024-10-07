В Чечне запустили первую в России солнечную электростанцию с системой слежения за Солнцем

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Группа компаний «Хевел» запустила в Чечне первую в РФ солнечную электростанцию с трекерной системой слежения за движением Солнца, говорится в сообщении компания.

Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 1 млрд рублей. Солнечные модули изменяют свое положение вслед за Солнцем, что позволяет станции мощностью 9,2 МВт увеличить выработку электроэнергии в среднем на 20-25% по сравнению с традиционным способом расположения модулей. Объем выработки электроэнергии прогнозируется на уровне 13 млн кВт⋅ч в год.

Солнечная электростанция расположена недалеко от села Самашки на площади около 18 га, оснащена солнечными модулями российского производства. Это вторая солнечная электростанция, действующая в Чечне, отмечается в сообщении.

Группа компаний «Хевел» основана в 2009 году, является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей в Чувашии, девелоперское подразделение и Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике в Санкт-Петербурге.

https://www.gro...society/165016/

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