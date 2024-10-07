Праздник на селе: в Зеленце республики Коми открылась новая амбулатория

© siktivkar.bezformata.com

Сегодня в селе Зеленец настоящий праздник: свои двери открыла новая амбулатория, которая готова принять как взрослых, так и детей.

Новая амбулатория радует пациентов широкими коридорами, светлыми помещениями и современным оборудованием. В ней есть не только кабинеты для приема пациентов, прививочные и процедурные кабинеты, но и комната матери и ребенка, кабинет УЗИ и стоматолога.

© siktivkar.bezformata.com

© siktivkar.bezformata.com

В Зеленце проживает более 3500 человек, из них порядка 750 детей. Ежедневно педиатр и терапевт принимают по 20-25 человек в день, еще 15 принимает фельдшер доврачебного приема.

© siktivkar.bezformata.com

© siktivkar.bezformata.com

© siktivkar.bezformata.com

© siktivkar.bezformata.com

© siktivkar.bezformata.com

© siktivkar.bezformata.com

© siktivkar.bezformata.com

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