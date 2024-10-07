В Белгородскую область прибыло 49 единиц спецтехники

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Белгородская область получила 49 единиц спецтехники по линии МЧС России в рамках решения Правительства РФ.

Это цистерны для перевозки воды, вакуумные машины, мобильные электроподстанции и мусоровозы.

Ранее, 30 сентября, в область поступили девять КАМАЗов-мусоровозов.

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