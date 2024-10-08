Спущен на воду траулер «Мерланг» проекта ТР 446

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Судно построено на Ахтубинском судостроительно-судоремонтном заводе для АО «Норд вест флот компани».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы администрации Ахтубинска Александр Сиваков.

«Сегодня совместно с коллегами посетил Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод. Там мы приняли участие в торжественном мероприятии, которое посвятили спуску на воду судна „Рыболовный рефрижераторный траулер-проект ТР 446“», — написал он.

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«Уверен, рыболовный рефрижераторный траулер-проект успешно пройдет все необходимые испытания на воде и будет приносить огромную пользу. 7 футов под килем!», — добавил Александр Сиваков.

Проектную документацию судна в постройке (ПДСП) разработало ООО «Форсс Технологии», а рабочую конструкторскую документацию (РКД) — заказчик совместно с заводом-изготовителем.

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