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Судостроение и судоходство

Спущен на воду траулер «Мерланг» проекта ТР 446

 © www.korabel.ru

Судно построено на Ахтубинском судостроительно-судоремонтном заводе для АО «Норд вест флот компани».

Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы администрации Ахтубинска Александр Сиваков.

«Сегодня совместно с коллегами посетил Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод. Там мы приняли участие в торжественном мероприятии, которое посвятили спуску на воду судна „Рыболовный рефрижераторный траулер-проект ТР 446“», — написал он.

 © www.korabel.ru

«Уверен, рыболовный рефрижераторный траулер-проект успешно пройдет все необходимые испытания на воде и будет приносить огромную пользу. 7 футов под килем!», — добавил Александр Сиваков.

Проектную документацию судна в постройке (ПДСП) разработало ООО «Форсс Технологии», а рабочую конструкторскую документацию (РКД) — заказчик совместно с заводом-изготовителем.

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Источник: https://www.korabel.ru/news/comment...trauler_merlang_proekta_tr_446.html

Астраханская обл, Ахтубинск, Ахтубинский судостроительно-судоремонтный завод, проект ТР 446
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